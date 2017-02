Metro will mit Großmärkten nach Myanmar expandieren

(c) imago/Contrast/Pollack (imago stock&people)

Der deutsche Handelskonzern Metro stößt nach langer Pause mit seiner Großmarktsparte wieder in ein neues Land vor. Metro wolle nach Myanmar expandieren, kündigte Metro-Chef Olaf Koch heute, Freitag, an. Das asiatische Land habe eine "tolle volkswirtschaftliche Entwicklung vor sich".

Metro wolle aber anders als in der Vergangenheit nicht mit großen Investitionen und Planungen für zahlreiche Großmärkte in den neuen Markt eintreten. Vielmehr sei zunächst für Anfang 2018 ein Standort für die Belieferung von Gastronomie und Händlern in dem Land geplant.

Koch will den Konzern aufspalten in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler. Beide Teile sollen damit schlagkräftiger werden und auf Wachstumskurs gehen. Der Manager hatte bereits angekündigt, in neue Länder vorstoßen zu wollen. Zuletzt hatte sich Metro dies 2010 getraut.

(APA/Reuters)