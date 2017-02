Wurth Essenzenfabrik kehrt Standort Wien den Rücken

Die Wurth Essenzenfabrik wird von Wien nach Wiener Neustadt übersiedeln. Laut einer Aussendung der NÖ Wirtschaftsagentur ecoplus soll der neue Standort in der "nova city" im Herbst bezogen werden. Als Grund für den Wechsel nach Niederösterreich nannte die Firma der "Presse" eine geplante Expansion des Unternehmen. Die derzeitigen Lager seien mehr als voll, eine Alternative für einen neuen Standort innerhalb von Wien habe es nicht gegeben.

In Wiener Neustadt wurde eine Fläche von 5000 Quadratmetern angekauft, die Zahl von derzeit 15 Beschäftigten soll mittelfristig "deutlich" aufgestockt werden, sagte Geschäftsführer Andreas Wurth. Die Neuansiedlung der Firma Wurth schaffe neue hochwertige Arbeitsplätze in Wiener Neustadt, so Wirtschafts-Landesrätin Petra Bohuslav über den Neuzugang am niederösterreichischen Wirtschaftsstandort. Die Baugenehmigung durch die Baubehörde liegt bereits vor, mit den Bauarbeiten wurde vor wenigen Tagen begonnen.

In dem nahe des Technologie- und Forschungszentrums gelegenen Wirtschaftspark sind aktuell 142 Unternehmen beheimatet. Insgesamt habe ecoplus im Vorjahr im Bundesland 96 Betriebsansiedlungen und -erweiterungen mit 902 neuen Arbeitsplätzen begleitet.

Das Unternehmen Der seit 1934 bestehende Betrieb erzeugt Convenience-Produkte, Lebensmittelzusatzstoffe und Aromen für Speiseeiserzeuger, Konditoreien und Gastronomie sowie für die Lebensmittelindustrie.

(APA/red.)