Intel-Chef kündigte bei Treffen mit Trump neue US-Chipfabrik an

Der Chiphersteller Intel will ein neues Werk in den USA errichten und dafür sieben Milliarden Dollar (6,56 Milliarden Euro) in die Hand nehmen. Konzernchef Brian Krzanich kündigte das Vorhaben am Mittwoch während eines Treffens mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus in Washington an.

In der neuen Fabrik im Bundesstaat Arizona sollen bis zu 3000 Menschen beschäftigt werden. Ein Vertreter der Regierung sagte, darüber hinaus würden durch den Neubau 7000 Arbeitsplätze bei Zulieferern entstehen. Für das Projekt werde Intel keinerlei Fördergelder der Regierung erhalten.

Trump hat von Unternehmen wiederholt gefordert, Industrie-Arbeitsplätze in den USA zu schaffen. Firmen, die Produkte außerhalb der USA produzieren und diese dann in die USA einführen, drohte er hohe Strafzölle an.

(APA/Reuters)