Stefan Pierer gibt den Kampf um Athos verloren

Der Industrielle Stefan Pierer ist nach einem gescheiterten Übernahmeversuch nun komplett aus der börsenotierten Linzer Immobiliengesellschaft Athos Immobilien AG ausgestiegen. Die Pierer Immobilien GmbH hat gestern und vorgestern in Summe 244.499 Athos-Aktien zum Preis von 42 Euro pro Aktie veräußert. Das entspreche 13,58 Prozent des Athos-Grundkapitals, teilte Athos am Donnerstag mit.

Dies entspricht genau jenem Anteil, den Pierer im November des Vorjahres nach seinem gescheiterten Übernahmeversuch an Athos hielt. Der Gesamtwert der verkauften Aktien beläuft sich auf 10,3 Millionen Euro.

An wen die Aktien verkauft wurden, geht aus der Aussendung nicht hervor. Laut den betreffenden Directors-Dealings-Mitteilungen wurden die Aktien am 7. und 8. Februar außerbörslich verkauft.

Aus einer weiteren Directors-Dealings-Mitteilung vom 8. Februar geht hervor, dass Jochen Dickinger, Mitgründer des Online-Sportwetten bet-at-home, ebenfalls außerbörslich 36.567 Athos-Aktien zum Preis von 42 Euro/Aktie gekauft hat. Dickinger hat sein Übernahmeangebot an die Athos-Aktionäre zuletzt im Dezember ein zweites Mals bis zum 27. Jänner 2017 verlängert. Dickinger bot für bis zu 240.000 Aktien 42 Euro pro Stück.

Zuvor war KTM-Chef Stefan Pierer mit seinem Übernahmeangebot an die Athos-Aktionäre abgeblitzt. Pierer wollte 37 Prozent der Anteile übernehmen und bot dafür 40 Euro pro Stück für bis zu 666.000 Aktien - tatsächlich konnte er bis zum Ende der Nachfrist am 11. November 2016 aber nur 9.213 Athos-Aktien erwerben.

Die Athos-Aktie wurde zuletzt an der Wiener Börse am 7. Februar mit 43 Euro gehandelt. Athos ist als Projektentwickler, Bauträger, Investor und Vermieter in Oberösterreich tätig. Das Portfolio umfasst 38 Objekte mit einer Nutzfläche von gut 67.000 Quadratmetern. Mit über 50 Prozent konzentriert sich das Unternehmen vor allem auf Wohnungen. Aber auch für Einzelhändler, Fachmärkte, Büros oder die Gastronomie bietet Athos Gewerbeflächen an.

(APA)