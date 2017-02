Apple wieder mehr als 700 Milliarden Dollar wert

Wenn's ums Gewinne scheffeln geht, kann kein Unternehmen dem iPhone-Hersteller Apple das Wasser reichen. 17,9 Milliarden Dollar hat der Konzern im abgelaufenen Quartal verdient, 45,7 Milliarden Dollar im abgelaufenen Geschäftsjahr, 53,4 Milliarden Dollar im Jahr davor. Seinen Niederschlag findet das in der Bewertung an der Börse. Apples Börsewert betrug am Wochenende 693,2 Milliarden Dollar. Ein Kursaufschlag von mehr als einem Prozent trieb den Börsewert am Montag gleich zu Handelsbeginn auf mehr als 700 Milliarden Dollar.

Schon Ende 2014 und dann wieder Anfang 2015 war Apple an der Börse kurzzeitig mehr als 700 Milliarden Dollar wert. Ob der 700-er diesmal länger halten wird? Analysten trauen dem Konzern noch einiges zu. Goldman Sachs hob am Montag das Kursziel von 133 auf 150 Dollar an, Macquarie legte das Kursziel auf 156 Dollar. Das Allzeithoch lag bisher bei 133 Dollar. Seit Montag gibt es ein neues Rekordhoch. 133,82 Dollar standen eine Viertelstunde nach Handelsbeginn auf dem Kurszettel.

Zum Vergleich: Google, die Nummer 2, brachte es am Wochenende "nur" auf einen Börsewert von 569,6 Milliarden Dollar, Microsoft, die Nummer 3, auf 494 Milliarden Dollar. Im Ranking der teuersten Konzern Welt lag Ölriese Exxon Mobil, die jahrelange Nummer 1, mit 342 Milliarden Dollar Börsewert erst auf Rang 6 (und hinter Amazon, 395 Milliarden Dollar, sowie Facebook, 388 Milliarden Dollar).