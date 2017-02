Flugzeugzulieferer FACC bestellt neuen CEO

Seit knapp zehn Monaten, seit der sofortigen Ablösung des langjährigen CEO Walter Stephan, leitet Robert Machtlinger interimistisch den oberösterréichischen Flugzeugzulieferer FACC. Nun hat ihn der Aufsichtsrat zum CEO des Konzerns bestellt. Machtlinger geniese ein hohes Ansehen unter den Kunden, verfüge über ausgezeichnete Marktkenntnisse und sei intern wie extern ein Zeichen der Kontinuität und Stabilität, sagte FACC-Aufsichtsratsvorsitzender Ruguang Geng. Auch habe Machtlinger im bisherige Verlauf des Geschäftsjahres wesentliche Weichen für die zukünftige Entwicklung der FACC gestellt. Machtlinger wird als neuer Vorstandsvorsitzender auch die Produktionsverantwortung tragen.

FACC war Anfang 2016 Opfer eines Cyber-Betruges in Millionenhöhe geworden, der zu einem umfassenden Vorstandsumbau führte. Firmengründer und CEO Walter Stephan wurde von den chinesischen Eigentümern vor die Tür gesetzt. Das gleiche galt auch für Finanzvorständin Minfen Gu, die durch Yongsheng Wang ersetzt wurde. Der FACC-Finanzbuchhaltung war von Außenstehenden eine falsche Identität vorgespielt worden. Daraufhin wurden rund 50 Millionen Euro an Konten in die Slowakei und Asien überwiesen. In weiterer Folge gab es eine Gewinnwarnung und eine Kapitalerhöhung.

>>>FACC feuert nach Betrugsfall den Chef