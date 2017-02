Kika-Leiner-Mutter Steinhoff gibt Fusionspläne auf

Der südafrikanisch-deutsche Möbelkonzern Steinhoff hat seine Fusionspläne mit dem Konkurrenten Shoprite aufgegeben. Die Verhandlungen seien beendet worden, da sich die Großaktionäre nicht über die Konditionen des geplanten Aktientausches einigen konnten, teilte Steinhoff am Montag mit. Der Kika-Leiner-Mutterkonzern hatte im Dezember angekündigt, sein Einzelhandels-Geschäft auf dem afrikanischen Kontinent mit Shoprite zusammenlegen zu wollen.

Beide haben die gleichen Großaktionäre, die hinter der geplanten Mega-Fusion stehen: Christo Wiese, einen der reichsten Südafrikaner, und die Public Investment Corporation (PIC), einen quasi-staatlichen Fonds, der auch für die Beamtenpensionen am Kap verantwortlich ist. Den Plänen zufolge sollte Shoprite die Einzelhandelstöchter von Steinhoff wie Pepkor (Bekleidung, Haushalt), JD Group und Steinbuild übernehmen. Im Gegenzug sollte Steinhoff zum Großaktionär von Shoprite werden und hätte womöglich sogar ein Übernahmeangebot dafür vorlegen müssen.

Der geplatzte Deal kam an der Börse indes gut an: Die im MDax notierte Steinhoff-Aktie legte um knapp acht Prozent auf 5,17 Euro zu. Der vom Deutschen Bruno Steinhoff gegründete Konzern ist an der Börse 22 Milliarden Euro wert. In Johannesburg stiegen Shoprite-Aktien um 7,5 Prozent. Shoprite hat einen Börsewert von 7,7 Milliarden Euro.

(Reuters)