Energie Burgenland will Ökostrom-Produktion weiter ausbauen

Die Energie Burgenland will die Ökostrom-Produktion weiter ausbauen. Er hoffe, dass man heuer nach entsprechender Novelle des Ökostromgesetzes einiges investieren könne, sagte Energie Burgenland-Vorstandsvorsitzender Michael Gerbavsits am Montag. "300 Millionen Euro an Investitionsvolumen hätten wir bereit", die Projekte seien fertig. Man hoffe, dass nun die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden.

An einem breiteren Ökostrom-Ausbau führe in Österreich "kein Weg vorbei", stellte Gerbavsits vor Journalisten in Eisenstadt fest. In den nächsten Jahrzehnten werde zwar der Gesamtenergieverbrauch sinken, der Stromverbrauch jedoch deutlich steigen - Prognosen zufolge in Österreich bis 2050 um 15 bis 20 Prozent. Darauf müsse man vorbereitet sein.

In den zwei bisherigen Windkraft-Ausbauphasen habe die Energie Burgenland rund 900 Millionen Euro direkt in den Anlagenbau sowie weitere 100 Millionen in den Ausbau der Netze investiert. Die Rahmenbedingungen auf den Energiemärkten seien angesichts sinkender Strompreise "herausfordernd". Man brauche dringend die kleine Novelle des Ökostromgesetzes sowie die "große" Novelle bis Jahresende.

Positiv am Entwurf zur kleinen Novelle bewertete Gerbavsits die Absicht, die Verfallsfrist für eingereichte Projekte von drei auf vier Jahre zu verlängern. Mit einem einmaligen Sondertopf von rund 50 Millionen Euro könnte man zudem die Warteschlange bei den eingereichten Projekten in Österreich abbauen. Die Energie Burgenland habe im Dezember 2015 46 Anlagen eingereicht. Die Vorhaben seien fertig geplant und bereit zur Umsetzung, so Gerbavsits.

1200 Green Jobs

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) bezeichnete das Burgenland im Hinblick auf die Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energie als "Modellregion in Europa". Im Vorjahr habe der im Burgenland erzeugte Strom den Verbrauch um 33 Prozent übertroffen. Er rechne für heuer mit einem weiteren Anstieg, meinte Niessl. Er sei froh darüber, dass die Bundesregierung vereinbart habe, dass es eine Ökostromnovelle geben soll, die auch im Burgenland den Ausbau und das Repowering ermögliche. Das derzeitige Ökostromgesetz stehe "im Weg" und müsse novelliert werden. Dann könnte bundesweit eine Milliarde Euro investiert werden.

Aktuell haben im Burgenland 422 Windkraftanlagen eine Gesamtleistung von rund 1.020 Megawatt. In Relation zur Größe und zum Stromverbrauch sei das Burgenland die Nummer Eins bei Windkraft in Österreich. Durch Alternativenergieanlagen seien landesweit 1.200 Green Jobs entstanden, erläuterte der Landeshauptmann.

Seit 1999 wurden 27.576 Alternativenergieanlagen gefördert, von der Photovoltaik bis zur Biomasse. Ihm fehlten im internationalen Bereich Maßnahmen zum Klimaschutz, stellte Niessl fest. Wenn Ungarn, Tschechien und die Slowakei auf Atomkraft setzen würden, dann sei das für ihn "nicht der richtige Weg".

