"Schnitzelhaus" wird nach Millionenpleite saniert

Die Sanierung der Gastrokette "Schnitzelhaus" ist auf Schiene. Am Donnerstag haben die Gläubiger bei der Sanierungsplantagsitzung am Landesgericht Wiener Neustadt den Sanierungsplan mit überwältigender Mehrheit angenommen, berichten die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870. Schnitzelhaus-Betreiber food4you gmbh (das Unternehmen gehört den früheren McDonald's-Österreich-Chef Christian Wimmer) zahlt eine Quote von 20 Prozent in vier gleichen Raten.

Die Finanzierung des Sanierungsplans soll mit Hilfe eines Investors erfolgen. Die Summe der anerkannten Gläubigerforderungen beträgt 4,3 Millionen Euro. Laut gerichtlichem Anmeldeverzeichnis haben 139 Gläubiger und 78 Dienstnehmer Forderungen zum Insolvenzverfahren angemeldet.

Mit der Annahme des Zahlungsvorschlages konnte ein erster, wichtiger Schritt in Richtung Unternehmenssanierung gesetzt werden, heisst es. Das Unternehmen plant, das ursprünglich aus 33 Standorten bestehende Filialnetz zu reduzieren, wobei bereits einige Standorte im Rahmen des Sanierungsverfahrens verwertet werden konnten.

