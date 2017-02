Streik bei Alitalia: 60 Prozent der Flüge gecancelt

Wegen eines Streiks ihrer Belegschaft hat die italienische Fluggesellschaft Alitalia am Donnerstag 60 Prozent ihrer Flüge streichen müssen. Vier Stunden lang legte die Belegschaft die Arbeit nieder. Die Probleme für die Passagiere hielten sich in Grenzen. Den betroffenen Fluggästen waren im Vorfeld bereits alternative Flüge angeboten worden, berichtete die Airline in einer Presseaussendung.

Mit dem Streik protestierte die Belegschaft gegen das Alitalia-Management wegen dessen als "unannehmbar" bezeichneten Forderungen für den neuen Arbeitsvertrag. Alitalia wolle Gehaltskürzungen bei den Piloten von bis zu 20 Prozent durchsetzen. Das Management verlange auch, dass das Personal mehr Urlaub in Jahreszeiten mit weniger Flugverkehr nimmt. Gehaltserhöhungen sollen nicht mehr jährlich, sondern nur alle fünf Jahre erfolgen.

Die Gewerkschaften bemängelten, dass die Alitalia immer noch keinen Rettungsplan für die Airline vorgelegt habe. Alitalia-CEO Cramer Ball arbeitet schon seit Monaten an einem Rettungsplan, der Spekulationen zufolge die Streichung von bis zu 2.000 Jobs zur Eindämmung der Personalkosten vorsieht. Dabei soll vor allem beim Bodenpersonal der Rotstift angesetzt werden.

(APA)