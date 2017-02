Samsung-Chef wird wegen Korruption angeklagt

Der Elektronikkonzern Samsung hat einen Konzernumbau angekündigt. Das Unternehmen schließt sein Strategiebüro, von dem aus die verschiedenen Geschäftsbereiche des Konglomerats gesteuert werden. Eine Reihe von Spitzenmanagern tritt zurück. Darunter sind Lees Vize Choi Gee-Sung sowie der Präsident von Samsung Electronics, Park Sang-Jin.

Die einzelnen Tochtergesellschaften sollten künftig unabhängig operieren und von einem CEO sowie einem Verwaltungsrat geführt werden.

Wie weiters bekannt wurde müssen sich der Chef der Samsung-Gruppe und weitere Spitzenmanager wegen Korruption und Veruntreuung vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Südkorea teilte am Dienstag mit, Anklage gegen Jay Y. Lee und vier andere Manager zu erheben. Lee befindet sich seit dem 17. Februar in Untersuchungshaft.

(Reuters)