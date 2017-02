Lenzing beglückt Anleger mit einer Sonderdividende

Der Vorstand des oberösterreichischen Faserkonzerns Lenzing überraschte am Dienstag mit der Ankündigung, auf Basis der vorläufigen, noch nicht final geprüften Ergebnisse des Geschäftsjahres 2016 eine Anhebung der Dividende um 50 Prozent auf 3,00 Euro je Aktie vorzuschlagen. Darüber hinaus plant das Management des führenden Herstellers botanischer Cellulosefasern die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von 1,20 Euro je Anteilsschein. .

Der Gewinnverwendungsvorschlag reflektiere die positive Entwicklung aller wesentlichen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Jahr 2016, heisst es. Die endgültigen Kennzahlen und der Ausblick der Lenzing AG auf das laufende Geschäftsjahr werden am 22. März 2017 bekanntgegeben.

Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner Bilanzsitzung am 15. März sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 25. April beträgt die Gesamtausschüttung an die Aktionäre etwa 112 Millionen Euro.

Lenzing ist heuer Topperformer im Leitindex der Wiener Börse. Die Aktie hat sich seit Jahresbeginn um knapp 27 Prozent verteuert. Der Börsewert des Konzerns betrug am Montag 3,87 Milliarden Euro. Mit 150,55 Euro hatte das Papier in der Vorwoche Allzeithoch erreicht.

Der Faserkonzern Lenzing setzt rund 2,1 Milliarden Euro um. Analysten gehen davon aus, dass im Vorjahr der Gewinn von 129 auf 215 Millionen Euro gesteigert werden konnte. Die Gruppe steht vor einer Großinvestition: Am US-Standort Mobile, Alabama, wird eine Anlage mit einer Produktionskapazität von 90.000 Tonnen errichten, die als größtes Tencel-Faserwerk der Welt und als neuer Meilenstein in der Geschichte der Lyocellfasern bezeichnet wird. Das Investitionsvolumen beträgt 293 Millionen US-Dollar (rund 275 Millionen Euro).

>>>Lenzing macht 275 Millionen Euro für US-Investition locker