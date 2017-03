Alles Messing!

Manchmal muss man von weither einen Umweg über den Stephansplatz machen, um ans Ziel zu kommen. So wie jene beiden Herren aus Neuseeland, die in einem kleinen Schaukasten auf dem Platz, gleich dort, wo die Fiaker stehen, Waren aus Messing entdeckt haben. Und sogleich zu der angegebenen Adresse eilten, die wiederum im fünften Bezirk an der Rechten Wienzeile liegt.

Dort bestellten die Männer Vorhangstangen – und ließen sich diese nach Neuseeland schicken. Auch wenn nicht alle Kunden von so weit herkommen (wiewohl die kleine Auslage im Ersten auch Touristen ins Geschäft bringt), sondern zumeist doch eher aus Wien, zeigt es doch: Als Fachgeschäft mit sehr speziellem Angebot ist man durchaus gefragt. In diesem Fall geht es um die Firma Weidner in Margareten, die sich als einstiger Eisenwarenladen schon vor vielen Jahren auf Vorhangstangen, Beschläge und allerlei andere Waren aus Messing spezialisiert hat.

Mit ihrem Angebot ist das Unternehmen in Wien mittlerweile ziemlich allein. Immer wieder, erzählt Angela Metzner, die das Geschäft im Jahr 2000 von ihrem Vater Heinz Weidner übernommen hat, bekomme sie auch Anfragen aus Deutschland. „Die Leute erzählen mir, dass es auch in Deutschland Geschäfte wie meines kaum noch gibt.“

Ursprünglich war das Geschäft auch ein klassischer Eisenwarenladen. Armin Kleingünther gründete die Firma 1925 und warb mit „Metallwaren für neuzeitliche Innenausstattung“. Dass seine Initialen, AK, nach wie vor eingraviert in den Fensterscheiben zu finden sind, zeigt, dass sich der Laden seit damals nur wenig verändert hat. Noch einprägsamer (und sehr sehenswert) ist das riesige Regal aus Holz mit Dutzenden kleinen Schubladen, das sich fast über die gesamte Länge des Geschäftsraums erstreckt. In den Laden lagert Metzner verschiedene Haken, Schrauben und Scharniere.

Metzners Großvater Johann Weidner war 1929 nach der Eisenhändlerlehre in Kleingünthers Laden tätig. Durch die Alleinvertretung mehrerer deutscher Metallwarenfabriken lief das Geschäft gut – bis Kriegsbeginn. Nach Kriegsende, erzählt Metzner, „gab es keine Rohstoffe. Mein Großvater hat mir immer erzählt, dass sie aus dem, was sie finden konnten, allerlei zusammengebastelt haben: Der eine hatte eine Holzleiste, der andere eine Metallschiene.“ Auf Schrottplätzen wurde Rohmaterial aufgekauft.

Erst Metzners Vater, Heinz, der später in die Firma einstieg, spezialisierte sich schließlich ganz auf Messing. „Er hat alte Modelle aufgekauft und nachgießen lassen.“ Und auch das eine oder andere Produkt entwickelt – wie einen Kochbuchständer aus Messing oder gebogene Vorhangstangen für Rundbogenfenster. Vor allem die Messingvorhangstangen mit Ringen zum Hin- und Herschieben der Vorhänge wurde vom Außenseiterprodukt zum Bestseller. „Die Blütezeit des Messings war in den 1980ern, danach hat die Nachfrage nachgelassen.“ Mittlerweile erlebt Metzner wieder vermehrtes Interesse an Messingwaren, durchaus auch von jungen Leuten. „Das ist eine Generation, die sagt: ,Ich will mir lieber etwas Gescheites kaufen, das ich dann länger habe.‘“



Türklopfer aus Italien. Natürlich, sagt Metzner, sei Messing teurer als die billigen Vorhangstangen aus dem Baumarkt oder dem Einrichtungshaus, halte aber auch wesentlich länger. Weidner hat verschiedene Preisklassen lagernd. „Eine wirklich schöne Messingvorhangstange bekommt man ab 200 Euro.“ Andere, kleinere Gegenstände – Garderobenhaken, Schlüsselhaken (ab zwölf Euro), die es in fast unübersichtlich großer Auswahl an mehreren Wänden im Geschäft gibt – sind deutlich günstiger. Manche sind auch nicht aus reinem Messing, sondern haben nur einen Messinganteil und sind damit billiger.

Dass die Auswahl in dem Laden gleich vis-à-vis vom Café Rüdigerhof immer noch so groß ist, ist nicht selbstverständlich. Denn Werkstätten, die Waren aus Messing produzieren, sind rar geworden. Die Vorhangstangen bezieht Metzner aus Deutschland. Es gibt aber etwa auch Kaminbesteck und Funkenschutzgitter aus Messing. Kleinere Ziergegenstände wie Schlüsselhaken, Bilderrahmen, Kerzenständer, Türschilder (die auf Wunsch graviert werden) oder Briefkastenschlitze bezieht sie aus Italien, wo Messing als Material viel verbreiteter ist. So findet man an vielen venezianischen Häusern noch Türklingeln und die eleganten Türklopfer aus Messing – die Metzner ebenfalls führt.



Beratung. Das wichtigste Produkt bleibt aber nach wie vor die Vorhangstange – in ihren vielen Varianten. Hier legt Metzner viel Wert auf Beratung. „Ich bin auch nicht böse, wenn sich jemand lang beraten lässt und sich dann nicht gleich entscheidet und wieder geht.“ Hat man sich für eine Vorhangstange samt Ringen (oder Haken) entschieden, werden die Vorhangstangen nach Maß zugeschnitten und auf Wunsch auch geliefert und montiert.

Viele wollen die Stangen auch selbst montieren. Sie bekommen nicht nur die dafür nötigen Schrauben mitgeliefert, sondern auch genaue Anleitungen, wie die Vorhangstangen zu installieren sind – ein Service, das man in großen Baumärkten oft vergeblich sucht. Natürlich sind Messingvorhangstangen und -garderoben eher etwas für Altbauwohnungen. Es gebe aber, erzählt Metzner, auch viele Leute, die in ihren Neubauwohnungen Gegenstände aus Messing haben wollen. „Wir führen zum Beispiel auch schlichtere Messingstangen, die auch in Neubauwohnungen passen.“

Die Firma Weidner nimmt aber auch Reparaturen vor. Selbst ein langlebiges Material wie Messing muss, wird es nicht regelmäßig gepflegt, irgendwann restauriert werden. Problematisch sind vor allem Fingerabdrücke. Durch die Feuchtigkeit wird Messing über die Jahre dunkel, vor allem dort, wo es oft berührt wird – etwa auf Türgriffen.

Von diesen – genauer den gesamten Türbeschlägen – kann Metzner ebenfalls eine breite Auswahl anbieten. Da wäre etwa das hübsch verzierte Modell „Musikverein“, das den Türbeschlägen im – erraten – Wiener Musikverein nachempfunden ist. Für den Preis, der bei der Restaurierung (dem Polieren) alter Türbeschläge anfällt (rund 60 Euro), bekommt man zwar schon neue Türbeschläge. Metzner empfiehlt dennoch eine Restaurierung, „weil die alten einfach schöner sind“.

Das beste Werbemittel sind übrigens die Wohnungen der Kunden. Wenn Besucher die Messingstangen in einer Wohnung entdecken und Gefallen daran finden, wird die Firma Weidner nicht selten weiterempfohlen. „Das ist für uns die beste Werbung.“ Oft kämen auch Kunden in den kleinen Laden „und staunen, was wir alles haben“. Absolut.

Weidner Die Firma Weidner ist ein Fachgeschäft für Vorhangstangen, Kleiderablagen und Wohnaccessoires aus Messing. 1925 von Armin Kleingünther als Eisenwarenladen eröffnet, stieg Johann Weidner 1929 ins Unternehmen ein und übernahm es später. Sein Sohn Heinz Weidner spezialisierte sich dann auf Messingwaren. Seine Tochter Angela Metzner führt das Unternehmen seit 2000. Öffnungszeiten: Mo–Do: 8–17 Uhr, Fr: 8–14 Uhr (und nach Vereinbarung), Sa: geschlossen. 5., Rechte Wienzeile 75. Tel.: 01/587 81 51, www.weidner.at

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.03.2017)