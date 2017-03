Immofinanz-Chef verlässt den Buwog-Aufsichtsrat

Immofinanz-Konzernchef Oliver Schumy verlässt den Aufsichtsrat des Wohnimmobilien-Unternehmens Buwog mit sofortiger Wirkung. Schumy trete sowohl als Mitglied als auch als Vize-Vorsitzender des Aufsichtsrates per 6. März, 24.00 Uhr zurück, teilte die Buwog am Montag mit. Die Funktion des stellvertretenden AR-Chefs übernimmt den Angaben zufolge Klaus Hübner.

Immofinanz-CEO Schumy hatte die Nachfolge von Eduard Zehetner im Aufsichtsrat der Buwog AG vor knapp zwei Jahren, am 1. Mai 2015, angetreten. Er ersetzte Zehetner damals auch als Vorstandsvorsitzender des Buwog-Großaktionärs Immofinanz.

Die Aktien der Buwog notieren seit Ende April 2014 an den Börsen in Frankfurt am Main, Wien und Warschau.

(APA)