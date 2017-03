Nestle schließt Linzer Werk - 127 Mitarbeiter betroffen

Nestle will bis März 2018 seinen Produktionsstandort in Linz stilllegen. Das hat das Unternehmen am Dienstag angekündigt. 127 Mitarbeiter sind von der Schließung betroffen. Für sie sollen nun "sozial verträgliche Lösungen" erarbeitet werden, hieß es. Das Werk sei seit Jahren mit "Nachfrage-und Produktionsrückgängen aufgrund geänderter Konsumtrends" konfrontiert.

Die Mitarbeiter wurde Nestle zufolge am Dienstag bei einer Betriebsversammlung über die Werksschließung informiert. „Es war unsere Intention schon sehr frühzeitig unsere Absicht zu kommunizieren, damit wir uns die Zeit nehmen können, individuelle Lösungen für unser MitarbeiterInnen zu erarbeiten.“, sagt Fabrice Favero, Geschäftsführer Nestlé Österreich GmbH. Es werde noch heute begonnen, gemeinsam mit dem Betriebsrat und Arbeitnehmervertretern sozial verträgliche Lösungen für die 127 betroffenen MitarbeiterInnen zu finden.

"Für die Belegschaft sei die Nachricht eine Katastrophe. Viele seien seit Jahrzehnten im Unternehmen, sagt Andreas Stangl, Regionalgeschäftsführer der Gewerkschaft GPA-djp.











