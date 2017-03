Gebrüder Weiss auf 1,36 Milliarden Euro Umsatz gewachsen

Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss hat 2016 erneut ein Umsatzwachstum verzeichnet. Konkret stieg der vorläufige Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 6,4 Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Angesichts "der volatilen Wirtschaftslage" zeigte sich das Unternehmen mit dem Ergebnis am Mittwoch "sehr zufrieden". Weitere Kennzahlen gibt der Familienkonzern traditionell nicht bekannt.

Der Bereich Landverkehre und Logistik legte 2016 um fünf Prozent auf 900,7 Millionen Euro zu. Der Umsatz der See- und Luftfracht verzeichnete einen Rückgang von 2,9 Prozent auf 285,6 Millionen Euro . Im Bereich Paketdienst (KEP) wurde eine Umsatzsteigerung von vier Prozent auf 131,9 Millionen Euro erzielt. Das Segment New Business verzeichnete ein deutliches Wachstum von 31,8 Prozent auf 20,6 Millionen Euro. Einen Umsatzzuwachs von rund vier Prozent auf 126,1 Millionen Euro gab es beim Paketdienst (GWP), einem Mitgesellschafter des österreichischen DPD.

Im Zentrum des vergangenen Geschäftsjahres standen den Angaben des Familienkonzerns zufolge die Weiterentwicklung des Leistungsspektrums für die Branchen High-Tech und Automotive sowie die Etablierung von Logistiklösungen für Hersteller von Konsum- und Markenartikeln. Ausgebaut wurden die für Gebrüder Weiss strategisch wichtigen Services in Richtung Zentralasien entlang der ehemaligen Seidenstraße. Neben Luft- und Seefrachttransporten führte das Unternehmen intermodale Lösungen nach China sowie Sammelgutverbindungen in den Kaukasus und den Iran ein.

Neue Standorte kamen 2016 in Russland, Kasachstan und der Türkei dazu, in den bestehenden Niederlassungen in Süddeutschland wurden die Logistikkapazitäten erhöht. Im laufenden Geschäftsjahr will der Logistiker mit Sitz in Lauterach (Bezirk Bregenz) vor allem in Asien und in Nordamerika weiter wachsen. Dort sollen 2017 auch weitere Niederlassungen eröffnet werden. Gebrüder Weiss verfügt über 150 Firmenstandorte weltweit. Der Transport- und Logistikspezialist beschäftigt nach eigenen Angaben rund 6.500 Mitarbeiter.

