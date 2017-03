Bawag-Chef Haynes geht mit Jahresende

Bei der früheren Gewerkschaftsbank Bawag PKS steht ein Chefwechsel an. Byron Haynes hat sich nach zehn Jahren der Neuausrichtung entschlossen, das mehrheitlich im Besitz des US-Fonds Cerberus stehende Unternehmen mit Jahresende zu verlassen. Bis dahin ist er Co-CEO wie auch der bisherige Chief Restructuring Officer Anas Abuzaakouk, der vom Aufsichtsrat der Bank mit Wirkung vom 8. März in den Vorstand gehievt wurde und der die Bank führen wird.

"Mit der Veröffentlichung unserer Rekordergebnisse für das Geschäftsjahr 2016 und der erfolgreichen Neuausrichtung der Bank ist jetzt meiner Ansicht nach der richtige Zeitpunkt gekommen, das Unternehmen zu verlassen", sagte Haynes. Er sei äußerst stolz, dass es so gut gelungen sei, die Bank "zu einer der ertragsstärksten und am besten kapitalisierten Banken Europas" zu machen.

Anas Abuzaakouk, der 2012 als Chief Restructuring Officer in die Bawag eintrat und seit 2014 CFO der Bank ist, sieht die frühere Gewerkschaftsbank gut aufgestellt, "um einzigartige organische wie auch akquisitorische Wachstumschancen zu nutzen." Er sei überzeugt, dass "die besten Jahre noch vor uns liegen."

Der derzeitige stellvertretende Finanzvorstand Enver Sirucic soll im Laufe des Jahres zum neuen CFO bestellt werden. Sirucic ist österreichischer Staatsbürger und Absolvent der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach seinem Eintritt in die Bank m Jahr 2006 war er in unterschiedlichen Führungspositionen im Finanzressort wesentlich an der Neuausrichtung beteiligt. Derzeit ist er Bereichsleiter für Controlling und Asset & Liability Management.

Die Bawag hat seit 8. März auch einen neuen Aufsichtsratschef. Wie die Bank am Mittwoch mitteilte, hat das Kontrollgremium Manuel Gonzalez Cid mit 8. März zum neuen Vorsitzenden bestellt. Er folgt dem bisherigen Vorsitzenden Franklin W. "Fritz" Hobbs nach, der vier Jahre lang im Amt war.

Cid ist spanischer Staatsbürger. In den Jahren 2003 bis 2014 war er Finanzvorstand (CFO) der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) Group in Madrid. Derzeit ist er Senior Advisor für Cerberus Global Investment Advisors sowie Vorsitzender von Gescobro Collection Services, wie es in der Mitteilung hieß.

(APA)