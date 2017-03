Preisgekröntes Bier-Lokal ist pleite

Vier Krügerl im Bier Guide von Bier-Papst Conrad Seidl sind eine außergewöhnlich gute Bewertung. „Foxi´s Schlosstaverne“ hat sie 2011 bekommen und den Titel "Oberösterreichs Bierlokal des Jahres" gleich dazu. Des Bier-Papstes höchster Segen sind fünf Krügerl. Die gab es 2016 in Oberösterreich nur für sieben Lokale - und das Foxis war darunter.

Kein Wunder, denn das in Pacht geführte Gasthaus von Gerhard Rudelstorfer am Hauptplatz der Braustadt Freistadt ist weithin geschätzt für sein breit aufgestelltes Bier- und Whisky-Sortiment. Freilich, über das Vermögen des Wirtes wurde am Donnerstag am Landesgericht Linz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Passiva betragen 200.000 Euro. Acht Dienstnehmer und 29 Gläubiger sind vnd er Insolvenz betroffen, berichtet der Gläubigerschutzverband KSV1870. Laut Insolvenzantrag hätten gesundheitliche Probleme die Beschäftigung von Fremdpersonal notwendig gemacht, was zu erhöhten und durch die laufenden Umsätze nicht mehr wettzumachenden Personalkosten geführt habe.

Zur Insolvenzverwalterung wurde Rechtsanwältin Sigrun Teufer-Peyrl aus Freistadt bestellt.