Großinsolvenz einer Baufirma in Niederösterreich

Über der das Vermögen der Glaser Ges.m.b.H. aus Waidhofen an der Ybbs wurde am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Wie die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 am Donnerstag berichteten, sind von der Pleite 40 Dienstnehmer und rund 90 Gläubiger betroffen. Die Gesamtforderngen belaufen sich auf vier Millionen Euro. Die Aktiva werden mit 1,4 Millionen Euro beziffert, sodass sich einen Überschuldung von rund 2,6 Millionen Euro ergibt.

Das Unternehmen war bereits 2013 insolvent, das Sanierungsverfahren wurde damals mit einer Quote von 20 Prozent abgeschlossen. Auch diesmal soll eine Quote von 20 Prozent angeboten werden. Aufgrund der derzeitigen Auftragslage sei nach eigenen Angaben die Fortführung des Unternehmens gerechtfertigt. Ein Sanierungsplan ist beabsichtigt.

Die Insolvenzursachen sowie die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Franz Hofbauer aus Ybbs bestellt. Forderungen können bis 11. April angemeldet werden.

>>>Baubranche schlägt wegen Entsendungen nach Österreich Alarm