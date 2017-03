Intel kauft israelischen Spezialisten für Roboterautos

Der US-Chiphersteller Intel kauft für rund 15,3 Milliarden Dollar (14,4 Milliarden Euro) den israelischen Kamera-Spezialisten Mobileye, um seine Position in der Zukunftstechnik des autonomen Fahrens zu stärken. Die Führungsgremien der beiden BMW-Partner hätten dem Deal zugestimmt, teilte Intel am Montag mit und bestätigte damit einen entsprechenden Medienbericht. Die Übernahme soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Mobileye ist ein führender Hersteller von Software für autonomes Fahren. Intel ist er einen kräftigen Aufschlag auf den jüngsten Börsenkurs von 10,5 Mrd. Dollar wert. Sowohl Intel als auch Mobileye arbeiten seit dem vergangenen Jahr mit BMW zusammen. Der bayerische Autobauer will mit den beiden Partnern 2021 selbstfahrende Pkw auf die Straße bringen.

Intel wird damit wichtiger für die Autobranche und könnte viel stärker als bisher bei der Entwicklung künftiger Fahrzeuge mitmischen. Mobileye entwickelt Technologien für Roboterautos und Fahrassistenzsysteme und ist vor allem auf Kameras spezialisiert. Intel hatte bereits unter anderem bei der Entwicklung künftiger Roboterautos von BMW mit Mobileye kooperiert.

Dabei stellt Mobileye große Teile der Roboterauto-Technologie rund um die Erfassung der Umgebung und Intel die Rechenleistung. Zusammen mit dem weiteren Zulieferer Delphi wollten beide Partner zudem Autoherstellern ein günstiges System zum autonomen Fahren "für einige tausend Dollar" bieten, teilten die Unternehmen am Montag mit.

Intel-Chef Brian Krzanich pries den Zusammenschluss als einen Fortschritt nicht nur für sein eigenes Unternehmen, sondern auch für die Autoindustrie und die Verbraucher. Während Intel mit seinen Chips die zentrale Computer-Technologie für autonomes Fahren liefere, stehe Mobileye für fortgeschrittene Fahrassistenz-Systeme. Die Kombination der Expertise beider Firmen könne die Entwicklung fahrerloser Autos vorantreiben und die Kosten ihrer Herstellung senken. Mobileye hält 70 Prozent des Marktes für Assistenzsysteme, mit denen Fahrer unterstützt und Zusammenstöße vermieden werden sollen.

Der 1999 gegründete und seit 2014 in New York börsennotierte Konzern ist Intel einen kräftigen Aufschlag auf den Marktwert von zuletzt rund 10,6 Milliarden Dollar wert. Die Übernahme ist die bisher größte eines rein auf autonomes Fahren konzentrierten Unternehmens und der teuerste Kauf einer High-Tech-Firma aus Israel. Dorthin will Intel auch seine Sparte für autonomes Fahren verlagern, wenn das neue Unternehmen seine Arbeit aufnimmt. Die Fusion soll noch dieses Jahr abgeschlossen werden.

(APA/dpa)