Porsche, Piëch, VW – House of Cars

Wien. Die große Liebe war es nie. Wenn sich die Familien Porsche und Piëch oben im Schüttgut in Zell am See trafen, dann herrschte meist Krisenstimmung (Ferdinand Porsche, der Schöpfer des VW-Käfers und Begründer der Dynastie, hatte den Bauernhof 1942 gekauft). Als die Großfamilie beispielsweise Anfang der 1970er-Jahre hier zusammenkam, um einen epochalen Streit zwischen Hans-Peter Porsche und seinem Cousin Ferdinand Piëch beizulegen, engagierte man sogar einen Psychologen für eine gruppendynamische Betreuung.

Diesmal wird vermutlich nicht einmal mehr ein Psychologe helfen. Angeblich hat sich die Familie Porsche mit der Familie Piëch darauf geeinigt, den einst mächtigsten Mann des Klans, ja, des ganzen Volkswagen-Konzerns – Ferdinand Piëch –, aus dem Aufsichtsrat der Porsche Automobil Holding SE zu entfernen (die Porsche SE ist die Gesellschaft, die die Beteiligungen der beiden Familien an der Volkswagen AG verwaltet: knapp 31 Prozent des Kapitalanteils und rund 52 Prozent der Stimmrechte).