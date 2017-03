Großinsolvenz einer Biomasse-Firma

Am Landesgericht Wels wurde über das Vermögen der Biomasse-Firma HZA GmbH mit Sitz in Mondsee ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet, wie Creditreform und KSV mitteilten. Betroffen sind 65 Gläubiger. Die Angaben zu den Beschäftigten schwanken zwischen 16 und 18, jene zu den Passiva zwischen 4 und 4,4 Millionen Euro. Die Höhe der Aktiva ist unklar.

HZA stellt Biomassefeuerungsanlagen und Hackmaschinen her, montiert und wartet sie. Als Hauptursache der Zahlungsunfähigkeit wird im Insolvenzantrag laut KSV die Niederlage in einem Gerichtsprozess Ende 2016 angegeben, aus dem sich sechsstellige Zahlungsverpflichtungen ergaben, die das Unternehmen überfordert hätten. Eine Fortführung des Betriebs ist geplant. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent binnen 2 Jahren angeboten.

>>>Steirische Blumenbörse rutscht in Millionenpleite

>>>Millionenpleite in Niederösterreich

(APA)