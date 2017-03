"Ich war in der Apple-Sekte"

Kein Unternehmen schafft es, Menschen so emotional an sich zu binden, wie Apple. 40 Jahre gibt es den US-Konzern. In dieser Zeit hat er einen Kult um sich aufgebaut, der seinesgleichen sucht. „Apple hat sektenähnliche Züge“, sagte U2-Sänger Bono einst bei einem Auftritt bei Apple. Vergangenen August veröffentlichte das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino sein Firmencredo. Darin heißt es, dass die Kunden die Seele Apples seien und Mitarbeiter „die Welt besser zurücklassen“ wollen.