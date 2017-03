Handarbeit für die Skination

Wenn im August keiner außer den Profisportlern an den Winter denkt, geht es im Atomic-Werk in die heiße Phase. In Altenmarkt im Pongau wird die Mannschaft von 600 auf bis zu 1000 Mann aufgestockt. Vor allem das Logistiklager, das Europa und Übersee beliefert, macht Überstunden. Das ist beim Salzburger Sportartikelhersteller seit 1994 kein Problem mehr.