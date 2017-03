Eine Milliarde Euro vom BMW-Gewinn für die Quandts

Zum siebten Mal in Folge hat BMW Absatz und Gewinn gesteigert, und das soll auch im laufenden Jahr so weitergehen. Der Autokonzern will sich jedoch mit Platz zwei hinter Daimler in der Oberklasse nicht zufriedengeben und bald wieder die kürzlich verlorene Führungsrolle einnehmen. "Wir schalten jetzt auf Angriff", sagte Vorstandschef Harald Krüger am Dienstag im München. "Wir starten die größte Modelloffensive unserer Geschichte." 2017 und 2018 sollen mehr als 40 neue und überarbeitete Modelle der drei Marken BMW, Mini und Rolls-Royce auf den Markt kommen.

Den Geschwister Stefan Quandt und Susanne Klatten können solche Meldungen nur recht sein. Sie erhalten von BMW in Kürze mehr als eine Milliarde Euro Dividende. Der Autokonzern hat im vergangenen Jahr 6,9 Mrd. Euro Gewinn gemacht. Nach dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat soll genau ein Drittel davon als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

Über 20 Prozent mehr Bezüge für BMW-Chef





Die Familie Quandt besitzt 46,7 Prozent der BMW-Stammaktien. Von den 2,3 Mrd. Euro Dividende entfallen damit 1,074 Mrd. Euro auf die Quandts. Das sind um 93 Millionen mehr als im Vorjahr.

Aber auch der Vorstandsvorsitzende Krüger darf sich freuen. Seine Bezüge haben sich ebenfalls erhöht. Krüger erhielt laut Geschäftsbericht 7,6 Mio. Euro - etwa 1,4 Mio. Euro mehr als im Jahr zuvor. Aber auch die 88.000 BMW-Beschäftigten in Deutschland bekommen einen ordentlichen Bonus. Ein Facharbeiter erhält etwa 9.000 Euro zusätzlich, wie ein Sprecher sagte. Das sei die höchste Erfolgsbeteiligung im Wettbewerbsvergleich, sagte Krüger.

(APA/dpa)