Rekord für Porsche Holding

Salzburg. Die Porsche Holding Salzburg hat 2016 mit einer neuen Rekordbilanz abgeschlossen. Mit 1,03 Millionen verkauften Autos gab es ein Plus von 11,2 Prozent, der Umsatz legte um 11,8 Prozent auf 21,1 Mrd. Euro zu. Die Anzahl der Händler erhöhte sich um elf Standorte auf 639, die Mitarbeiterzahl stieg auf 35.631 (plus 7,6 Prozent).

Erstmals in der Geschichte wurde die Grenze von einer Million Autos überschritten. Wobei der Neuwagenbereich mit einem Plus von 11,6 Prozent auf 750.660 verkaufte Fahrzeuge kräftiger wuchs, als der Gebrauchtwagensektor mit einem Plus von neun Prozent auf 279.790 Autos.

Die Porsche Holding Salzburg (die VW Ende 2010 von den Familien Porsche und Piëch kaufte) betreut die Marken des VW-Konzerns in 26 Ländern im Groß- und Einzelhandel. In Österreich lieferten die Salzburger im Großhandel 120.450 Neuwagen (plus 6,9 Prozent) aus. Die Pkw-Marken des Volkswagen-Konzerns erzielten im Vorjahr hierzulande einen Marktanteil von 34,5 Prozent (plus 0,1 Prozentpunkte). Unangefochtener Marktführer war – trotz des Dieselskandals – die Marke Volkswagen mit 17,2 Prozent.

In den 14 Märkten Südosteuropas wurden im vergangenen Jahr 185.700 Neuwagen ausgeliefert, ein Plus von 15,5 Prozent.

Einen Rekord verzeichnete die Porsche Holding Salzburg nicht nur auf vier, sondern auch auf zwei Rädern: Seit Oktober 2014 ist sie auch für Ducati zuständig und setzte 778 Motorräder im vergangenen Jahr ab. Auch das ein neuer Rekordwert.

Gut lief auch das Geschäft mit Finanzdienstleistungen. Mit mehr als 966.000 Verträgen im Bestand erreicht die Porsche Bank 2016 ein Rekordergebnis. 2016 wuchs die Anzahl der Leasing-Verträge um 7,7 Prozent auf insgesamt 143.779 Stück.

Heuer übernehmen die Salzburger noch die Betreuung in Singapur und Schweden, in Frankreich soll Händlernetz neu ausgerichtet und in einer eigenen Tochtergesellschaft zusammengefasst werden.

Porsche SE verdiente 1,37 Mrd.

Die Rekordverkäufe bei Volkswagen – der Konzern setzte im vergangenen Jahr 10,3 Mio. Fahrzeuge ab und war damit vor Toyota der größte Autobauer der Welt – erfreut auch die Eigentümer der Porsche Holding SE, die österreichischen Familien Piëch und Porsche. Sie halten mit der Porsche Holding SE die Stimmenmehrheit des Volkswagen-Konzerns. Die Holding erzielte 2016 ein Ergebnis nach Steuern von 1,37 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor hatte sie wegen des Abgasskandals ein Minus von 308 Millionen Euro hinnehmen müssen.

Wie es mit der Holding weitergehen wird, konnte auch deren Vorstandschef Hans Dieter Pötsch nicht sagen. Zu Meldungen, dass Ferdinand Piëch seine Anteile verkaufen möchte, meinte er: „Wir sind nur informiert, dass es Gespräche gibt. Wir können nicht sagen, ob es zu einem Ergebnis kommt.“ (red./ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.03.2017)