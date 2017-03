Haribo wagt mit Goldbären-Produktion Sprung in die USA

Der Süßwaren-Hersteller Haribo will künftig auch in den USA Goldbären produzieren. Das deutsche Unternehmen wolle im US-Bundesstaat Wisconsin ein rund 40 Hektar großes Grundstück erwerben, um dort seinen ersten Produktionsstandort in den Vereinigten Staaten zu errichten, teilte Haribo am Donnerstag in Bonn mit.

Haribo sei das "am schnellsten wachsende Süßwaren-Unternehmen in den USA", erklärte Haribo-Chef Hans Guido Riegel.

Mit der neuen Fabrik, die 2020 an den Start gehen soll, wolle Haribo weiter expandieren. Das Bonner Traditionsunternehmen beschäftigt weltweit aktuell knapp 7.000 Mitarbeiter.

(APA/Reuters)