Bawag baut um: O'Leary und Wise neu im Vorstand

Die Bawag baut ihren Vorstand um: David O'Leary hat das Retailgeschäft von Bawag-Chef Byron Haynes übernommen, der die Bank mit Jahresende verlässt. Andrew Wise ist neuer "Non-Retail Lending"-Vorstand und hat Corey Pinkston abgelöst. Beide Banker wurden per 1. April in den Vorstand berufen, teilte die Bawag am Dienstag mit.

O'Leary ist seit 2014 bei der Bawag P.S.K. und kümmerte sich bisher als stellvertretender Leiter des Retailgeschäfts um die verstärkte digitale Ausrichtung. Davor war er als Senior Operating Executive für Cerberus Capital im Bereich Finanzdienstleistungsunternehmen aktiv. Wise, der seit 2012 bei der Bawag tätig ist, wird neben seiner Vorstandstätigkeit weiterhin als Chief Investment Officer im Amt sein. Vor seiner Bawag-Zeit war er mehrere Jahre Managing Director bei Morgan Stanley und Mount Kellett Capital.

(APA)