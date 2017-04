Kroatischer Staat muss Lebensmittelriesen Agrokor retten

Der größte kroatische Lebensmittelkonzern "Agrokor" hat wegen hoher Schulden den Staat um Hilfe gebeten. Das teilte sein bisheriger Eigentümer Ivica Todoric am Freitag in Zagreb über die Medien in einem offenen Brief mit.

"40 Jahre habe ich mich für den Aufbau von ganz Kroatien und der Region eingesetzt. Mit meiner Unterschrift habe ich heute alles dem kroatischen Staat übergeben", heißt es in dem Schreiben. "Agrokor" beschäftigt rund 60.000 Menschen und ist nach Medienberichten mit rund 2 Milliarden Euro verschuldet.

Am Vortag hatte das Parlament im Eilverfahren ein Sondergesetz verabschiedet, mit dem Unternehmen gerettet werden können, die für das gesamte Wirtschaftssystem wichtig sind.

Nach diesem Gesetz soll jetzt ein staatlicher Sanierer bestellt werden. Die Gläubigerbanken hatten in dieser Woche zugesagt, bei der Neuaufstellung von "Agrokor" helfen zu wollen. Das bisherige Paradeunternehmen besitzt auch wichtige Töchter in den Nachbarländern.

(APA/sda/dpa)