Sechs Jahre Garantie für neue VW-Modelle in USA

Nach dem Abgasskandal will VW mit langen Garantiezeiten für SUVs in den USA Kunden zurückgewinnen. Für neue Modelle des Atlas und des Tiguan werde eine sechsjährige Garantie bei 72.000 Meilen gewährt, teilte Volkswagen am Dienstag im Vorfeld der New Yorker Autoshow mit. Es seien die längsten Garantiezeiten in den USA. Die Modelle sollen im Laufe des Jahres in den Verkauf gebracht werden.

Der Wolfsburger Autobauer hatte 2015 auf Druck der US-Umweltbehörden zugegeben, Diesel-Abgaswerte mit einer speziellen Software manipuliert zu haben.

(APA/Reuters)