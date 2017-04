Müller: "Taschenkontrollen bis aufs kleinste Seitenfach"

Im Februar gab es Aufregung, weil eine Müller-Beschäftigte angeblich gekündigt wurde, weil sie einen Betriebsrat gründen wollte. Die Gewerkschaft GPA-djp hat bei den österreichischen Beschäftigten der Drogeriekette Müller eine Befragung durchgeführt hat. Etwas mehr als zehn Prozent der 2800 Müller-Beschäftigten haben auf die zwölf Fragen geantwortet, teilweise gespickt mit seitenlangen, persönlichen Briefen, in denen die Bedingungen bei der deutschen Kette geschildert werden. Die Antworten brachten mehrere Missstände zum Vorschein. Taschen- und Spindkontrollen, Arbeitszeitüberschreitungen, erschwerte Urlaubs- oder zu kurzfristige Dienstplanung gehörten bei Müller auf die Tagesordnung, fasste Gewerkschafterin Barbara Teiber das Ergebnis der Befragung zusammen.

"In mehr als der Hälfte der Fragebögen wurden persönliche Anmerkungen gemacht", sagte die Wiener GPA-Regionalgeschäftsführerin Teiber zur APA. Diese seien teils sehr schockierend gewesen, wenngleich auch einige positive Stimmen dabei gewesen seien. Insgesamt zeige sich ein Stadt-Land-Gefälle: "In großen Städten sind die Arbeitsbedingungen viel schlechter", so Teiber. Die Befragung wurde zwar anonym durchgeführt, viele Beschäftigten gaben ihre Daten aber dennoch an.

Spindkontrollen ohne Mitarbeiter

Als "systematisch" bezeichnete Teiber die Taschenkontrollen, die bei Müller täglich durchgeführt werden, nicht nur zu Dienstschluss, sondern teilweise auch vor der Mittagspause. Besonders diffamierend sei dabei, dass die Kontrollen auch vor Kunden durchgeführt werden. "Tägliche Kontrollen auch vor Kunden", schreibt etwa eine Mitarbeiterin in der Befragung. "Taschenkontrollen bis aufs kleinste Seitenfach", vermerkt eine andere.

Taschenkontrollen sind nicht grundsätzlich v erboten, sofern es dafür eine Betriebsvereinbarung gibt oder der/die Beschäftigte ausdrücklich zugestimmt hat - im Dienstvertrag oder auch mündlich. Eine Betriebsvereinbarung hat Müller dafür nicht, die Drogeriekette hat keinen Betriebsrat. Müller kontrolliere auch die Spinde - "und das auch ohne dem Beisein der entsprechenden Mitarbeiterinnen", so Teiber. "Hier werden Beschäftigte unter den Generalverdacht gestellt zu stehlen", kritisierte Teiber.

Einsatzplanung wird kritisiert

Die Frage "Kommt es vor, dass Sie krank arbeiten gehen?" beantworteten 58 Prozent der über 300 Befragungsteilnehmerinnen mit "Ja". Rund um Krankenstände machte die Gewerkschaft mehrere "Baustellen" aus: Beschäftigte würden im Krankenstand kontaktiert und auf einen schnellen Arbeitsbeginn gedrängt und es käme häufig zu Dienstumschichtungen.

Probleme führte die Befragung auch bei der Urlaubs- und Dienstplanung sowie Arbeitszeitaufzeichnungen zutage. Ein Drittel der Befragten berichtete von einseitig angeordneten Urlauben, überhaupt scheint die Urlaubsplanung erschwert. "Urlaub muss sehr früh beantragt werden, wird oft nicht genehmigt bzw. anders eingeteilt", so eine Mitarbeiterin. "Urlaube werden verschoben, wenn welche krank sind" oder "Es wird sehr wenig Rücksicht auf Kinder bzw. Familien genommen" waren andere Wortmeldungen.

Viele Beschäftigten bemängelten die zu kurzfristige Dienstplanung und schilderten Praktiken bei der Arbeitszeitaufzeichnung, die laut Gewerkschaft verboten sind. Nicht immer stimmten die aufgezeichneten Stunden mit den tatsächlich gearbeiteten Stunden überein - etwa wenn Stunden, die am Abend anfallen, auf den nächsten Tag geschrieben werden müssen.

(APA)