"Die Osteuropa-Krise ist klar vorbei"

Seit knapp einem Monat ist Johann Strobl der neue Chef der Raffeisen Bank International (RBI). Der bisherige Risikovorstand erklärt in seinem ersten Zeitungs-Interview in der neuen Funktion, warum es auch in der Ukraine wieder Gewinne gibt. Auf die jüngsten Drohungen aus Ungarn hat er eine klare Antwort.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.04.2017)