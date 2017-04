AUA bietet ab 2018 auf Langstrecke Premium-Economy-Klasse

Bei der Lufthansa ist ein Teil der Economy-Langstreckensitze schon zu einer "Premium Economy Class" aufgewertet. Ab dem Frühjahr 2018 wird auch die österreichische Lufthansa-Tochter AUA (Austrian Airlines) diese bequemeren Plätze mit mehr Sitzabstand auf Langstreckenflügen anbieten. Über den Winter 2017/18 wird diese neue Sitzplatzkategorie in den AUA-Interkontinentalflugzeugen installiert.

Auch das Catering in dieser neuen Ticketklasse soll höherwertiger sein als in der Economy, zitieren österreichische Medien den Finanzchef der AUA, Heinz Lachinger, aus dem neuen Langstreckenziel Los Angeles. Der Preisaufschlag zu günstigen Economy-Tickets wird wie bei der Lufthansa im Schnitt mit etwa 40 Prozent beschrieben. Für die Umrüstung auf die neue "Zwischenklasse" will die AUA rund 15 Millionen Euro ausgeben.

Noch heuer im Herbst will die AUA entscheiden, durch welchen Flugzeugtyp ihre alte Langstreckenflotte ersetzt wird, wird Lachinger weiter zitiert. Im Herbst soll auch klar sein, wie es mit den Miami-Flügen weiter geht. Diese Strecke liegt hinter den Erwartungen zurück.

(APA)