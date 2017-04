US-Jurist soll Aufseher bei Volkswagen werden

Nach dem Vergleich zwischen den US-Behörden und Volkswagen im Abgasskandal wird das Justizministerium in Washington einem Insider zufolge wohl den Ex-Staatssekretär Larry Thompson zum Aufseher bei dem Konzern ernennen. Thompson werde VW voraussichtlich in den kommenden drei Jahren auf die Finger schauen, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Mittwoch der Agentur Reuters.

Der Jurist arbeitete in der Amtszeit von Präsident George W. Bush von 2001 bis 2003 im Justizministerium. Die Behörde und er selbst reagierten zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme. VW hatte im Rahmen des Vergleichs zugestimmt, sich für drei Jahre von einem unabhängigen Experten begutachten zu lassen. Zudem hat der Wolfsburger Konzern Reformen versprochen.

(APA/Reuters)