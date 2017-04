Kaffeeröster Illy spitzt auf Weinberge in der Toskana

llly will verstärkt im Bereich Weinproduktion investieren. Der Triester Kaffeeröster, der seit 2008 den Weinproduzenten Mastrojanni in der toskanischen Ortschaft Montalcino besitzt, in dem der gleichnamige Wein produziert wird, plant die Akquisition von zusätzlichen Hektar Weinberg in der Gegend.

Verhandlungen seien im Gange, berichtete Riccardo Illy, Verwaltungsratspräsident des Triester Unternehmen. "Wir planen beträchtliche Investitionen zur Expansion von Mastrojanni", erklärte Illy laut Medienberichten vom Montag. Mastrojanni zählt zu den weltweit bekanntesten Produzenten von Brunello-Weinen. Auf 33 Hektar Weinbergen im Besitz des Unternehmens wurden 2016 113.000 Flaschen "Brunello" hergestellt. 64 Prozent der Produktion gehen ins Ausland.

In zehn Jahren will das 1933 gegründete Illy-Unternehmen seinen Umsatz auf 800 Millionen Euro verdoppeln. Dabei will Illy verstärkt den Markt der Kaffeekapseln ausbauen. In den letzten Jahren hat der Konzern auf Diversifizierung gesetzt und in der Produktion von Schokolade, Marmelade und Tee investiert.

(APA)