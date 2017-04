Kresta-Pleite sorgt für Ausreißer in AK-Rechtsschutzbilanz

Die Arbeiterkammer Kärnten hat im Jahr 2016 gut 26 Millionen Euro für ihre Klienten im Rahmen der Rechtsschutz-Tätigkeit erstritten. 2015 waren es noch knapp 14 Millionen Euro gewesen. Mit 16,5 Millionen Euro Volumen floss der Großteil des Betrags für Insolvenzfälle. Hauptverantwortlich ist hier die Pleite des Anlagenbauers Kresta, hieß es bei einem Pressegespräch am Dienstag.

Viele der 241 betroffenen Mitarbeiter waren schon lange im Unternehmen beschäftigt gewesen und hatten daher Anspruch auf eine Abfertigung-Alt. Insgesamt wurden im Vorjahr 370 Insolvenzen bearbeitet und 1.334 Betroffene in diesem Bereich vertreten. Die zweitgrößte Pleite aus Sicht der Arbeiterkammer war jene der Druckerei Theiss, gefolgt von der Insolvenz des Waffenherstellers FMF Tactical.

In anderen arbeits- und sozialrechtlichen Belangen vertrat die Arbeiterkammer knapp 4.200 Klienten, wobei in fast zwei Drittel der Fälle bereits eine Intervention der Interessensvertretung zum Erfolg führte, darüber hinaus wurde geklagt. Die strittigen Beträge sind höchst unterschiedlich und gehen von 150 Euro bis in den sechsstelligen Bereich. In 90 Prozent der Fälle sei das Dienstverhältnis bereits beendet gewesen, sagte Präsident Günter Goach.

"Meistens kommen Arbeitnehmer zu uns, um nach Beendigung eines Dienstverhältnisses ihre Abrechnung überprüfen zu lassen. Viele wissen gar nicht, dass sie zu wenig bekommen haben", sagte Susanne Kißlinger, Leiterin der Abteilung Arbeits- und Sozialrecht. So hatte sich zum Beispiel eine gekündigte Altenfachbetreuerin gemeldet. Es stellte sich heraus, dass in ihrer Abrechnung offene Überstunden und Urlaubstage einfach fehlten. Die Frau bekam eine Nachzahlung in Höhe von 6.500 Euro.

(APA)