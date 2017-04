Reiche Beute für die Fluglinien-Aasgeier

Seit Jahren wird die Konsolidierung in Europas Luftfahrt beschworen – jetzt gibt es für die Aasgeier fette Beute: Denn nicht nur die Alitalia ist pleite – dieAktionäre entscheiden am Dienstag über das Insolvenzverfahren. Auch die Air Berlin ist de facto bankrott. Und die Konkurrenz bringt sich bereits in Stellung, um sich die noch vorhandenen Filetstücke – vor Lande- und Startrechte sowie auch Flugzeuge – zu sichern. Denn eines ist sicher: von der Golf-Airline Etihad, die der Herrscherfamilie des Emirates Abu Dhabi gehört, kommt für beide Beteiligungen kein Geld mehr. Die Milliarden, die sie bisher springen ließ, sind verpufft, die Hoffnung auf eine gute Position in Europa nicht aufgegangen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 29.04.2017)