Erste Group will in Ungarn rund 250 Jobs streichen

Die Erste Group will in Ungarn nach der Übernahme des dortigen Retailgeschäfts der Citibank 7 bis 9 Prozent ihrer insgesamt rund 3.000 Stellen streichen. Man werde die Investmenttochter (KAG) nun ins Unternehmen hineinfusionieren, um die Struktur weniger komplex zu machen, sagte ein Erste-Sprecher am Freitag zur APA. Es gehe dabei um rund 250 Jobs, die genaue Zahl werde im Herbst feststehen.

Man wolle die Kosten-Ertrags-Relation von derzeit 63 Prozent im kommenden Jahr auf unter 60 Prozent drücken, sagte der Chef der Erste-Bank-Hungary, Radovan Jelasity, laut einem Bericht der ungarischen Nachrichtenagentur MTI.

