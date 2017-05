Sonderverwaltung: Regierung stimmt Alitalia-Antrag zu

Nach dem gescheiterten Rettungsversuch hat die italienische Regierung die Alitalia unter Sonderverwaltung gestellt. Das entspricht einer Insolvenzverwaltung. Ein dementsprechendes Dekret wurde von der Regierung um Premier Paolo Gentiloni am Dienstag Abend verabschiedet. Drei von der Regierung ernannten Kommissare übernehmen das Steuer der Airline, überprüfen deren Überlebenschancen und starten die Suche nach einem zahlungskräftigen Käufer. In der Zwischenzeit wird der Flugbetrieb aufrecht erhalten. Eine Zerstückelung der insolventen Airline wird allerdings nicht ausgeschlossen.

Der Gesellschafter Etihad hatte schon im Vorfeld erklärt: Um das Überleben des Unternehmens zu sichern, sei eine weitreichende Restrukturierung nötig. „Ohne die Unterstützung aller Beteiligten sind wir nicht bereit, weiterhin zu investieren“, sagte Etihad-Chef James Hogan. Etihad ist seit 2014 an Alitalia beteiligt. Etihad ist mit 20.000 Mitarbeitern nach den Emirates die zweitgrößte Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Unternehmen hält 49 Prozent an der Alitalia, 51 Prozent hält das italienische Konsortium Compagnia Aerea Italian (CAI).

Bei den drei Kommissaren handelt es sich um den ehemaligen Generaldirektor der öffentlich-rechtlichen TV-Anstalt RAI, Luigi Gubitosi, sowie um die beiden Manager Enrico Laghi und Stefano Paleari. Laghi hat bereits Erfahrung als Sonderverwalter des Stahlkonzerns Ilva. Paleari gilt als ein Experte der Luftfahrtbranche. Ursprünglich war lediglich mit der Ernennung von zwei Kommissaren gerechnet worden. Die drei Kommissare werden mit Brüssel über einen Brückenkredit im Wert von bis zu 500 Millionen Euro verhandeln müssen, dank dem die Alitalia den Flugbetrieb weiter aufrechterhalten kann.

Insider: Geld reicht noch bis Mitte Mai

Das Insolvenzverfahren wurde in die Wege geleitet, nachdem die Belegschaft vergangene Woche einen von dem Management und den Gewerkschaften ausgehandelten Rettungsplan strikt abgelehnt hatte. Die Alitalia-Aktionäre bedauerten in einer Presseaussendung die Ablehnung des Rettungsplans durch die Belegschaft. Sie gaben sich überzeugt, dass der Plan der Airline mit Finanzierungen in Höhe von zwei Milliarden Euro, Investitionen und Kostenreduzierung eine Zukunft gesichert hätte.

Die italienischen Regierungen haben im Laufe der vergangenen Jahre bisher insgesamt rund sieben Mrd. Euro investiert, um der krisengeschüttelten Alitalia den Weiterbetrieb zu ermöglichen. Alitalia fliegt derzeit eine Million Euro Verlust am Tag ein. Insidern zufolge reicht das Geld noch bis Mitte Mai.

(APA)