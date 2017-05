Chinesische HNA Group soll Mehrheitseigentümer bei C-Quadrat werden

Der chinesische Mischkonzern HNA Group wird Mehrheitseigentümer bei der Wiener Fondsgesellschaft C-Quadrat. Das gab C-Quadrat am Mittwochabend bekannt.

Die Kernaktionäre San Gabriel Privatstiftung, T.R. Privatstiftung sowie die Hallmann Holding International GmbH, Q-Cap Holdings Ltd. und Laakman Holding Ltd. haben demnach am Mittwoch aufschiebend bedingte Aktienkaufverträge mit der HNA Group (International) Asset Management Co., Limited über den Erwerb von Aktien der C-Quadrat Investment AG abgeschlossen.

Sobald die regulatorischen Freigaben vorliegen, will HNA ihre erworbenen C-Quadrat-Aktien und die bisherigen Kernaktionäre ihre verbleibenden C-Quadrat-Aktien in die Cubic (London) Limited einbringen. HNA wird dann eine Beteiligung von rund 74,8 Prozent an Cubic und Cubic eine Beteiligung von über 98 Prozent an C-Quadrat halten.

Die chinesische HNA Group ist derzeit auf Einkaufstour in Europa. Seit kurzem ist HNA auch größter Anteilseigner der Deutschen Bank mit einer Beteiligung von 9,92 Prozent.

(APA)