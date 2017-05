Bawag ist auf der Suche nach Zukäufen

Obwohl das Zinsniveau unverändert niedrig ist, legte der Nettozinsertrag der Bawag P.S.K. im ersten Quartal 2017 um sechs Prozent auf 197 Millionen Euro zu. Vor Steuern wies die Bank 122,6 Millionen Euro Gewinn aus, nach 121,6 Millionen Euro im Vorjahresquartal, heißt es in einer Presseinformation der Bank.

Der Periodenüberschuss (Nettogewinn) hat sich zwar auf 96,1 Millionen Euro fast halbiert, im Vorjahr hatte es aber eine außertourliche Steuergutschrift von rund 60 Millionen Euro gegeben, während heuer eine Steuer von 26,5 Millionen Euro fällig wurde. Die beiden Quartale seien daher schlecht zu vergleichen.

Die Bank sei "bereits jetzt auf einem guten Weg, unsere für das Jahr 2017 gesetzten Ziele zu erreichen oder sogar zu übertreffen", sagte der neue Chef (Chief Executive Officer) Anas Abuzaakouk. Ziel ist Gewinn vor Steuern von über 500 Millionen Euro für das Gesamtjahr.

Die Internetbanking-Tochter Easybank hat im ersten Quartal vor allem vom steigenden Kfz-Leasing profitiert und 104 Millionen Euro Neugeschäft verbucht. 423.000 neue Kunden seien dazugekommen. Die Einlagen stiegen um 16 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Die Genehmigung für eine Zweigniederlassung in Deutschland liegt inzwischen vor, die Kreditvergabe soll nun in der zweiten Jahreshälfte beginnen.

Hohes Eigenkapital

Die großteils im Eigentum von US-Fonds stehende Bawag P.S.K. sucht nach Zukäufen. Sein Institut wolle das Privatkundengeschäft ausbauen und sei "bullisch in Bezug auf Wachstum durch Zukäufe", sagte Abuzaakouk am Donnerstag zur APA.

Die Bank hat derzeit 15,7 Prozent Kernkapital (CET1) und eine Gesamtkapitalquote von 18,5 Prozent. Verpflichtet sei die Bank nur zu 9 Prozent, vom Management sich selbst auferlegtes Ziel seien 12 Prozent Kernkapital. "Ein Kernkapital von 15,7 Prozent ist unnatürlich", so Abazakouk dazu. Die Bank habe für 2016 bewusst keine Dividende ausgeschüttet, um Mittel für "organisches und nicht organisches Wachstum" zu haben - also um für Zukäufe gerüstet zu sein. "Wir schauen uns eine Reihe von Angeboten an", sagte Abazakouk.

Der Fokus für Zukäufe bleibe auf der DACH-Region, also auf Österreich, Deutschland und der Schweiz. "Wir mögen das Privatkundengeschäft in Österreich", so Abazakouk. Der österreichische Markt werde falsch eingeschätzt. Die Erträge seien zwar niedriger als in Osteuropa, dafür würden Kredite aber verlässlicher bedient. Daher setze die BAWAG im österreichischen Privatkundengeschäft auf weiteres Wachstum. Die BAWAG hat lediglich 2,1 Prozent Kreditausfallsquote (NPL) verbucht.

Was das für die Filialzahlen heißt, wollte Abazakouk nicht ausführen. Unübersehbar sei aber ein Trend der Kunden zum digitalen Geschäft. Darauf müsse die Bank Rücksicht nehmen und sicherstellen, dass die Kunden rund um die Uhr bedient werden. Gespräche mit Banken-Startups (Fintechs) gebe es "laufend", um sich einzelne Technologien anzuschauen und eventuell zu übernehmen. Konkrete Namen, mit wem gesprochen werde, wollte Abazakouk nicht nennen.

