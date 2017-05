Großinsolvenz einer Gebäudetechnik-Firma

In Kärnten gibt es eine Großinsolvenz: Am Landesgericht Klagenfurt wurde am Donnerstag ein Konkursverfahren über das Vermögen der RH-Tech Gebäudetechnik und Anlagenbau Gmb mit Sitz in Poggersdorf eröffnet. 27 Dienstnehmer und 160 Gläubiger sind von der Pleite betroffen. Aktiva von 1,1 Millionen Euro stehen Passiva von 8,4 Millionen Euro gegenüber. Allein die Bankverbindlichkeiten belaufen sich auf knapp 6,1 Millionen Euro.

Das Installationsunternehmen - es gehört der Reiterer Liegenschafts- und Beteiligungs GmbH von Herbert Reiterer - wurde im Jahr 2000 gegründet und ist auf industrielle Energieversorgung spezialisiert. 70 Prozent der gesamten Tätigkeit entfielen zuletzt auf öffentliche Aufträge. Durch die Veränderung der Zahlungsziele im öffentlichen Bereich kam es zu massiven Zahlungsverzögerungen; bis 180 Tage. Die Liquidität wurde massiv eingeschränkt. Auch wurde festgestellt, dass es teilweise zu massiven Verlusten im Bereich der öffentlichen Projekte gekommen ist. In den letzten Monaten versuchte man durch frisches Kapital Liquidität zu schaffen. Der Abschluss für das Jahr 2016 hat schließlich ergeben, dass eine positive Fortbestehungsprognose nicht mehr erstellt werden kann. Derzeit kann angenommen werden, dass das Unternehmen geschlossen wird.