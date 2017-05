Dieselskandal: War VW-Spitze schon 2014 informiert?

Es war ein seltsames Bild, das sich im Frühjahr 2013 auf einer Straße in Kalifornien bot: An einem Auspuff eines VW Jetta hingen Schläuche und Kabeln, die zu einem Holzkasten im Kofferraum des Autos führten. Die beiden Studenten der West Virginia University, Hemanth Kappanna aus Indien und Marc Besch aus der Schweiz, überprüften damit, ob der Dieselmotor tatsächlich so sauber und umweltfreundlich ist, wie das VW in der Werbung behauptet. Was sie bei diesen Messungen feststellten, löste den größten und teuersten Automobilskandal der Geschichte aus.



Erstmals arbeitet jetzt ein Buch die VW-Abgasaffäre auf und beleuchtet vor allem die Bemühungen und die Tricks, mit denen Volkswagen versucht hat, die Manipulationen in den USA zu vertuschen. Das Buch „Wachstum über alles. Der VW-Skandal“ (Droemer, 400 Seiten) erscheint am 23. Mai und liegt der „Presse“ exklusiv in Österreich in einer Korrekturversion vor.