China-Werk kostet AT&S den Gewinn

Ein Verlust ist nie etwas Erfreuliches – das musste auch AT&S-Boss Andreas Gerstenmayer am Dienstag bei der Bilanzpräsentation einräumen. Aber Verlust ist auch nicht gleich Verlust, und so gibt es gravierende Unterschiede, warum der Leiterplatten-Spezialisten nach 2009/10 erstmals wieder im Vorjahr in die roten Zahlen gerutscht ist. „Damals haben wir das Unternehmen restrukturiert und den gesamten Mobilkommunuikationsbereich nach Shanghai verlegt – jetzt bauen wir neues Geschäft auf.“

Rund 500 Mio. Euro hat der Konzern, an dem die Industriellen Hannes Androsch und Willibald Dörflinger 16,3 bzw. 17,8 Prozent besitzen, in das neue Werk in der chinesischen Megametropole Chongqing gesteckt. Dort werden im ersten Werk, das schon Umsätze liefert, IC-Substrate hergestellt. Die Preise dieser neuesten Generation von Leiterplatten, einer Art Verbindungsplattform zwischen Leiterplatte und Halbleiter (Chip), sind freilich unter Druck, da die Halbleiterindustrie Chips mit bestehenden Technologie-Generationen länger am Markt belässt.

Dies und die Anlaufkosten in Chongqing von 71,2 Mio. Euro haben der AT&S trotz eines Rekordumsatzes von 814,9 Mio. Euro (plus 6,8 Prozent) einen Nettoverlust von 22,9 Mio. Euro beschert. Die bereinigte Ebitda-Marge von 25,4 Prozent weise aber auf ein „sehr profitables Kerngeschäft“ hin, sagte Finanzvorstand Karl Asamer.

Ob es für 2016/17 eine Dividende gibt, ist offen. Da sich Androsch, der auch Aufsichtsratsvorsitzender ist, stets für Investitionen statt Ausschüttungen ausgesprochen hat, könnte die Dividende entfallen. 2015/16 wurden 0,36 Euro je Aktie gezahlt. Am Dienstag verlor die Aktie fast drei Prozent.

Sparen kann und will Gerstenmayer nicht, wenn es um Fortschritt geht. „Wir müssen jetzt den Wandel vorantreiben, um in ein paar Jahren erfolgreich zu sein und ernten zu können, wie wir das bisher gemacht haben“, betonte er.

Immer einen Schritt voraus

Ob die AT&S nicht doch, wie eben den IC-Substraten, zu früh dran sei? „Nein“ lautet die klare Antwort. In der schnelllebigen IT-Welt gehe es auch für einen Technologieführer wie die AT&S darum, immer der Konkurrenz zumindest einen Schritt voraus zu sein. Nur so könne man den Status des Premium-Zulieferers halten. „Die Geräte werden zwar nicht unbedingt kleiner, aber die Miniaturisierung im Inneren schreitet voran, weil auf die Geräte immer mehr Funktionen gepackt werden.“ Diese Entwicklung, die schon vor Jahren eingesetzt habe, erfordere auch eine Transformation des Geschäftsmodells und neue Qualifikationen der Mitarbeiter.

Und so rüstet das Unternehmen schon auf die nächste (mSAP) und übernächste Technologiegeneration (Verbindungs-Lösungen). Das Werk in Shanghai wird gerade auf mSAP umgerüstet, ebenso das zweite Werk in Chongqing. Diese neue Leiterplatten-Generation wird vor allem in neuen Handymodellen eingesetzt. Dafür werden heuer rund 200 Mio. Euro investiert, nach 241 Mio. Euro im Vorjahr.

Ein „gut dreistelliger Millionenbetrag“ fließt in die nächste Entwicklungsstufe in Chongqing. Die Entscheidung, was dort produziert wird, fällt im Sommer.

Und in Österreich, wo 1300 der 9500 Mitarbeiter beschäftigt sind, werden 16 Mio. Euro in Modernisierungen gesteckt.

Diese hohen Belastungen und um 25 Mio. Euro steigende Abschreibungen auf die neuen Produktionen machen den äußerst vorsichtigen Ausblick für 2017/18 verständlich. Der Umsatz aoll um zehn bis 16 Prozent steigen, ob es schwarze Zahlen geben wird, ließ Gerstenmayer offen.