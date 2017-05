Daimler zieht Antrag auf US-Zulassung von Diesel-Modellen zurück

Autobauer Daimler bringt in den USA heuer doch keine neuen Dieselmodelle auf den Markt. Das Angebot werde ständig mit Blick auf die Wünsche der Kunden angepasst, erklärte ein Sprecher von Mercedes-Benz USA am Dienstag in einer E-Mail. Er verwies zudem auf den erhöhten Aufwand, den solche Anträge in den USA mit sich bringen würden. Dieser ist eine Folge des Dieselskandals bei Volkswagen.

Daimler hatte dem Branchenblatt "Automotive News" im Oktober erklärt, es sei geplant, 2017 die Zulassung für vier Diesel-Modelle zu beantragen. Im Februar schloss Daimler angesichts der Ermittlungen der US-Behörden wegen möglicherweise unerlaubter Funktionen in Diesel-Motoren Geldstrafen nicht aus.

(Reuters)