Dentsu Aegis will Konkurrenten media.at kaufen

In der heimischen Werbebranche bahnt sich eine größere Übernahme an. Die Mediaagentur Dentsu Aegis will den Konkurrenten media.at kaufen. Laut mehreren Medienberichten wurde am Dienstag eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Ausständig ist noch die Zustimmung der Kartellbehörden, bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) war der Zusammenschluss am Mittwoch noch nicht angemeldet.

Die Media.at-Gruppe mit ihren Marken Omnimedia, pilot@media.at und Mediastrategen werde nach Vorliegen der wettbewerbsrechtlichen Genehmigung in die Dentsu-Gruppe integriert, zitierte der "Standard" den Media.at-Geschäftsführer Andreas Knie aus einem Schreiben an die Kunden. "Damit kann unsere lokale Marktposition für zukünftige Herausforderungen noch weiter gestärkt werden und so das Angebot, vor allem im digitalen und Datenbereich, für alle Kunden noch besser ausgebaut werden."

media.at war 2015 laut Focus Media Research mit 380 Bruttowerbemillionen die Nummer zwei hinter der Mediacom mit 530 Mio. Euro. Dentsu Aegis - 2016 rund 214 Mio. Euro schwer - könnte mit dem Kauf die Mediacom überholen. Die Mediacom gehört wie Mindshare, MEC und Maxus zur Group M, die den Markt in Österreich dominiert und 2015 ebenfalls an media.at interessiert war.

Bisherige Eigentümer von media.at sind A1, Bawag, Post, und Lotterien mit Anteilen zwischen 20,45 und 26,97 Prozent, die Industriellenvereinigung (IV) hält die restlichen 0,95 Prozent. Dentsu Aegis strebt an, media.at zur Gänze zu übernehmen. Das Dentsu Aegis Network mit Hauptsitz in London beschäftigt laut Eigenangaben 38.000 Menschen in 145 Ländern und ging vor drei Jahren aus der Fusion von Aegis Media und Dentsu Inc. hervor.

