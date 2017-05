Uniqa beteiligt sich an estnischem Fintech-Start-up

Der börsenotierte Versicherungskonzern Uniqa hat sich in einem ersten Schritt mit 400.000 Euro am estnischen Fintech-Start-up Insurtech Inzmo beteiligt. Gemeinsam will man noch im Mai auch in Österreich Versicherungen online über das Internet und eine Smartphone-App anbieten. Als erstes Produkt wird es eine Fahrrad- und E-Bike-Versicherung geben, teilte Uniqa am Donnerstag mit.

Aktuell läuft eine zweite Finanzierungsrunde über 1,1 Millionen Euro, die im zweiten Quartal abgeschlossen sein soll. Danach wird Uniqa mit 400.000 Euro an Inzmo beteiligt sein. Es ist dies das zweite Start-up nach fragnebenan.at, an dem sich Uniqa beteiligt, so die Versicherung.

(APA)