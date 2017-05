Zweites Schigebiet in dieser Saison pleite

Über das Vermögen der Winterpark Postalm GmbH & Co KG wurde am Landesgericht Salzburg ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung öffnet. Wie der Gläubigerschutzverband KSV1870 berichtet, sind von der Insolvenz 40 Gläubiger betroffen. Aktiva von 1,079 Millionen Euro stehen Passiva von 1,9 Millionen Euro gegenüber.

Die Postalm ist das größte Almengebiet Österreichs und das zweitgrößte

Hochplateau Europas, das insbesondere im Sommer einer klassischen Almbewirtschaftung durch Rinder, Pferde und Schafe zugeführt wird. Durch die Errichtung von Zufahrtsmöglichkeiten und dem Gebiet angepassten Gasthöfen wurde die Postalm zu einem attraktiven Erholungsgebiet, das seit dem Jahr 1970 als Schigebiet genutzt wird. Betrieben wird eine Liftanlage in der Schiregion Postalm bestehend aus einem Vierersessellift, Tellerlift, Transportband und 4 Schleppliften.

Wie der KSV1870 erfahren hat, sind die Insolvenzursachen einerseits auf massive Erlöseinbußen in der Wintersaison 2013/2014 aufgrund des Schneemangels und den damit verbundenen verspäteten Saisonstart, der einen kontinuierlichen Betrieb nicht ermöglicht hat, zurück zu führen. Ein weiterer Grund für die Zahlungsunfähigkeit ist die offene Thematik mit dem Auslaufen der Servitutsvereinbarung mit der Agrargemeinschaft, mit der trotz intensiver Bemühungen der

Geschäftsführer bis dato keine Verlängerung/Neufassung vereinbart werden konnte.

Dieser Sanierungsplanvorschlag (Quote 20 Prozent) entspricht den gesetzlichen Mindesterfordernissen und ist daher nach Einschätzung des KSV1870 nur ein Formalanbot. Ob auch eine höhere Sanierungsplanquote realisierbar erscheint, werde geprüft.

Es ist beabsichtigt, die Finanzierungsgrundlage für die Erfüllung des Sanierungsplans aus dem Fortbetrieb des Unternehmens, der Einbringlichmachung offener Kundenforderungen und Mittel von

dritter Seite zu bewerkstelligen.

Zum Masseverwalter wurde der Salzburger Rechtsanwalt Robert Bukovc bestellt. Die Berichtstagsatzung wurde mit 30. Mai festgelegt.

Bergbahnen Kramsach pleite

Erst am Montag war die Bergbahnen Kramsach GmbH & Co KG, die bis Sommer die Sonnwendjochbahhnen in Kramsach betrieben hatte, mit Passiva von 0,9 Millionen Euro in den Konkurs geschlittert.