Österreich von Kündigungen bei Charles Vögele nicht betroffen

Nachdem Charles Vögele am Mittwoch den Abbau von weiteren rund 160 Stellen in der Logistik bestätigt hat, hat der neue italienische Besitzer des Schweizer Textilhändlers, der italienische Modekonzern OVS, Jobkürzungen in Österreich ausgeschlossen. Die Kündigungen würden lediglich die Schweizer Logistik betreffen, teilte ein OVS-Sprecher mit.

In Österreich sei ab 2018 die Umbenennung der 120 Charles-Vögele-Filialen in OVS geplant, bestätigte der Firmensprecher. In diesem Jahr soll die Umbenennung von 150 Charles-Vögele-Filialen in der Schweiz unter dem Namen OVS abgeschlossen werden. Die Neugestaltung der elf Charles Vögele-Filialen in Slowenien sei bereits abgeschlossen.

Dank der Übernahme von Charles Vögele will OVS seinen Umsatz um 400 Millionen Euro auf über zwei Milliarden Euro steigern. Die an der Mailänder Börse notierte OVS-Kette will stark auf Auslandsexpansion setzen. In Italien stieg OVS zur Nummer eins im Modegeschäft auf und überholte dabei Benetton. Nach Konzernangaben wächst das OVS-Geschäft schneller als das der zwei wichtigsten Konkurrenten H&M und Inditex mit den Zara-Läden.

(APA)