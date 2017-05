Rückzahlungen in Millionenhöhe: Uber bezahlte Fahrern zu wenig Gehalt

Das Unternehmen Uber Technologies hat die Anteile seiner New Yorker Fahrer am Fahrpreis falsch berechnet - nun muss die Firma den Betrag an die Fahrer auszahlen.

Rund 900 US-Dollar sollen an die Fahrer gehen, denen durch die Falschberechnung Fahrgeld entging. Insgesamt geht es um einen Beträg von mehreren zehn Millionen US-Dollar. Interessensvertretungen der Fahrer hatten zuvor Druck auf das Tech-Unternehmen gemacht. "Ubers Diebstahl von hart erarbeitetem Lohn der Fahrer ist der jüngste Vorfall in einer langen Reihe von Unter-der-Hand-Taktiken in dieser Industrie", sagte Jim Conigliaro, Gründer der Independent Drivers Guild; er forderte Behörden auf, die Bezahlungspraktiken von Fahrtendiensten zu untersuchen.

Uber gab zu, Fahrer darüber in die Irre geführt zu haben, wie viel sie tatsächlich mit dem Dienst verdienen könnten, und auch, dass die Fahrpreise falsch berechnet worden seien. Bei dem Fall in New York trickste Uber bei den Steuern: Der Anteil des Unternehmens am Fahrpreis wurde von der unversteuerten Summe abgezogen - nicht, wie in den Geschäftsbedingungen angeführt, nachdem die Steuer abgezogen wurde.

Man wolle jedem Fahrer "jeden Penny, der ihm zustehe, plus Zinsen" zahlen, sagte Rachel Holt von Uber in einer Stellungnahme: "Wir arbeiten hart daran, das Vertrauen der Fahrer wieder zu gewinnen, und das heißt, transparent zu sein, unser Wort zu halten", sagte Holt weiter. Berichtet wurde der Vorfall ursprünglich vom US-amerikanischen "Wall Street Journal".

(Red.)